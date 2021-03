Paris-Nice : le classement de la 4e étape et le général

Le classement à l'issue de la 4e étape de Paris-Nice, disputée mercredi sur 187,5 km entre Chalon-sur-Saône et Chiroubles:

1. Primoz Roglic (Sln) les 187,5 en 4:49:36;

2. Maximilian Schachmann (All) 12;

3. Guillaume Martin (Fra);

4. Tiesj Benoot (Bel); 5. Aleksander Vlasov (Rus); 6. Lucas Hamilton (Aus); 7. David Gaudu (Fra) à 16; 8. Quentin Pacher (Fra); 9. Pierre Latour (Fra); 10. Ion Izagirre (Esp); 11. Aurélien Paret-Peintre (Fra); 12. Jack Haig (Aus); 13. Warren Barguil (Fra); 14. Brandon McNulty (USA) à 21; 15. Sergio Henao (Col); 16. Matteo Jorgenson (USA) à 24; 17. Harm Vanhoucke (Bel); 18. Gino Mäder (Sui); 19. Louis Meintjes (AfS) à 26; 20. Ben O'Connor (Aus) à 28; 21. Luis León Sánchez (Esp); 22. Simon Geschke (All) à 32; 23. Krists Neilands (Let) à 53; 24. Steven Kruijswijk (P-B); 25. Jai Hindley (Aus); 26. Fabio Aru (Ita) à 1:07; 27. Kenny Elissonde (Fra); 28. Jonathan Hivert (Fra) à 1:20; 29. Dylan van Baarle (P-B) à 1:22; 30. Mattia Cattaneo (Ita); 31. Dylan Teuns (Bel) à 1:33; 32. Neilson Powless (USA) à 1:41; 33. Julien Bernard (Fra) à 1:43; 34. Rui Costa (Por); 35. Louis Vervaeke (Bel); 36. Bob Jungels (Lux) à 1:54; 37. Michael Matthews (Aus) à 2:05; 38. David De La Cruz (Esp) à 2:07; 39. George Bennett (N-Z) à 2:50; 40. Julien El Farès (Fra) à 3:48; 41. Jorge Arcas (Esp); 42. Anthony Delaplace (Fra); 43. Oliver Naesen (Bel) à 4:40; 44. Alexey Lutsenko (Kaz) à 5:47; 45. Matteo Sobrero (Ita); 46. José Joaquín Rojas (Esp); 47. Laurens De Plus (Bel); 48. Sam Oomen (P-B) à 6:48; 49. Sander Armée (Bel) à 7:24; 50. Matteo Trentin (Ita) à 7:31 (...) 52. Yves Lampaert (Bel) à 7:40; 53. Philippe Gilbert (Bel) à 7:41;

Classement général de Paris-Nice à l'issue de la 4e étape, disputée mercredi sur 187,6 km entre Chalon-sur-Saône et Chiroubles:

1. Primoz Roglic (Sln) les 187,5 en 13:26:40;

2. Maximilian Schachmann (All) à 35;

3. Brandon McNulty (USA) à 37;

4. Aleksander Vlasov (Rus) à 41; 5. Ion Izagirre (Esp) à 43; 6. Matteo Jorgenson (USA) à 58; 7. Tiesj Benoot (Bel) à 1:05; 8. Lucas Hamilton (Aus) à 1:09; 9. Luis León Sánchez (Esp) à 1:11; 10. Pierre Latour (Fra) à 1:12; 11. Aurélien Paret-Peintre (Fra) à 1:13; 12. David Gaudu (Fra) à 1:15; 13. Jack Haig (Aus) m.t.; 14. Steven Kruijswijk (P-B) à 1:20; 15. Guillaume Martin (Fra) à 1:31; 16. Ben O'Connor (Aus) à 1:36; 17. Simon Geschke (All) à 1:37; 18. Warren Barguil (Fra) m.t.; 19. Dylan van Baarle (P-B) à 1:43; 20. Gino Mäder (Sui) à 1:44; 21. Sergio Henao (Col) m.t.; 22. Krists Neilands (Let) à 1:45; 23. Harm Vanhoucke (Bel) à 1:51; 24. Mattia Cattaneo (Ita) m.t.; 25. Quentin Pacher (Fra) à 1:55; 26. Jai Hindley (Aus) à 2:02; 27. Louis Meintjes (AfS) à 2:03; 28. Dylan Teuns (Bel) à 2:04; 29. Neilson Powless (USA) à 2:20; 30. Michael Matthews (Aus) à 2:21; 31. Kenny Elissonde (Fra) à 2:24; 32. Fabio Aru (Ita) à 2:27; 33. Rui Costa (Por) à 2:33; 34. Bob Jungels (Lux) à 2:39; 35. Julien Bernard (Fra) à 2:52; 36. David De La Cruz (Esp) à 3:12; 37. Louis Vervaeke (Bel) à 3:15; 38. George Bennett (N-Z) à 3:51; 39. Jonathan Hivert (Fra) à 4:13; 40. Anthony Delaplace (Fra) à 5:20; 41. Julien El Farès (Fra) à 5:30; 42. Jorge Arcas (Esp) à 5:31; 43. Oliver Naesen (Bel) à 5:56; 44. Alexey Lutsenko (Kaz) à 6:26; 45. Laurens De Plus (Bel) à 6:29; 46. Matteo Sobrero (Ita) à 6:33; 47. Rémi Cavagna (Fra) à 7:38; 48. José Joaquín Rojas (Esp) à 7:45; 49. Yves Lampaert (Bel) à 8:02; 50. Stefan Bissegger (Sui) à 8:03;