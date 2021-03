C’est dans le Col de Valdebore La Colmiane que s’est disputée la victoire d’une étape courte et explosive (119 km). Une ascension de 16 km à 6,2% de moyenne au pied de laquelle un groupe de 13 coureurs s’est présenté. Parmi eux, trois Belges : T homas De Gendt, Laurens De Plus et Dylan Teuns . Des coureurs qui avaient bien tenu sur les trois premiers cols de journée mais qui ont lâché prise dès les premiers hectomètres de cette dernière ascension au même titre que le maillot vert Sam Bennett et que le maillot à pois Anthony Perez.

Primoz Roglic a encore écrasé la concurrence samedi en s’adjugeant la 7e étape de Paris-Nice, l’étape reine de cette 79e édition. Solide leader du général et déjà vainqueur de deux étapes, le Slovène a fait un pas de géant vers la victoire finale dans la Course au Soleil, épreuve qu’il dispute pour la première fois de sa carrière. Véritable cannibale, il a privé l’échappé suisse Gino Mäder de la victoire d’étape en le doublant à moins de 50m de l’arrivée.

Seuls trois coureurs ont pu faire de la résistance : l’Américain Nelson Powless, le Français Kenny Elissonde et le Suisse Gino Mäder. Ceux-ci ont longtemps pu conserver la minute d’avance qu’ils avaient au pied. A 7km du but, le Suisse s’est même isolé en tête et a longtemps cru à la victoire… jusqu’à 50m du but quand il a vu une fusée jaune le dépasser. Primoz Roglic venait de placer deux accélérations foudroyantes dans le dernier kilomètre pour faire exploser ce qu’il restait du peloton. Son ultime démarrage impressionnant lui aura permis de coiffer le malheureux suisse au poteau et d’empocher une 3e victoire d’étape dans ce Paris-Nice.. Maximilian Schachmann a dû se contenter de la 3e place à 8 secondes. Lukas Hamilton et Alexander Vlasov complètent le Top 5.

Bien en jambes dans cette ultime ascension, Tiesj Benoot a pris la 6e place à dix secondes de Roglic alors que Harm Vanhoucke termine 9e à 22 secondes. Au général, Roglic peut compter sur un matelas de 52 secondes sur Schachmann et de 1 : 11 sur Vlasov. Benoot est 5 à 1 : 34, Vanhoucke 13e à 2 : 33.

Dimanche, ce n’est pas à Nice sur la Promenade des Anglais que l’arrivée sera jugée. Le confinement lié au coronavirus dans l’agglomération niçoise a obligé les organisateurs à se déplacer dans l’arrière-pays. Ce sont finalement les 92 km entre Le-Plan-du-Var et Levens et les trois ascensions à la modeste côte de Duranus qui décideront du vainqueur final.