Paris-Nice : la liste des engagés

La liste provisoire des engagés à Paris-Nice avec départ le dimanche 7 mars à Saint-Cyr-L'Ecole et arrivée le 14 mars à Nice.

Bora-hansgrohe:

1. Maximilian Schachmann (All); 2. Pascal Ackermann (All), 3. Cesare Benedetti (Ita), 4. Felix Grosschartner (Aut); 5. Jordi Meeus; 6. Nils Politt (All); 7. Michael Schwarzmann (All)

Team DSM:

11. Tiesj Benoot; 12. Cees Bol (P-B); 13. Nils Eekhoff (P-B); 14. Jai Hindley (Aus); 15. Soren Kragh Andersen (Dan); 16. Casper Pedersen (Dan); 17. Jasha Sütterlin (All)

EF Education-Nippo:

21. Magnus Cort Nielsen (Dan); 22. Daniel Canas Arroyave (Col); 23. Stefan Bisseger (Sui); 24. Julien El Fares (Fra); 25. Jens Keukeleire; 26. Neilson Powless (USA); 27. Jonas Rutsch (All)

Jumbo-Visma:

31. Primoz Roglic (Sln); 32. George Bennett (N-Z); 33. Lennard Hofstede (P-B); 34. Steven Kruijswijk (P-B); 35. Tony Martin (All); 36. Sam Oomen (P-B); 37. Jos van Emden (P-B)

Ineos-Grenadiers:

41. Richie Porte (Aus); 42. Andrey Amador (CRi); 43. Laurens De Plus; 44. Rohan Dennis (Aus); 45. Tao Geoghegan Hart (G-B); 46. Ben Swift (G-B); 47. Dylan van Baarle (P-B)

Team Qhubeka-Assos

51. Sergio Henao (Col); 52. Sander Arméé; 53. Fabio Aru (Ita); 54. Victor Campenaerts, 55. Giacomo Nizzolo (Ita); 56. Matteo Pelucchi (Ita); 57. Max Walscheid (All)

Astana-Premier Tech:

61. Aleksandr Vlasov (Rus); 62. Samuele Battistella (Ita); 63. Omar Fraile (Esp); 64. Ion Izaguirre (Esp); 65. Alexey Lutsenko (Kaz); 66. Luis Leon Sanchez (Esp); 67. Matteo Sobrero (Ita)

Trek-Segafredo:

71. Mads Pedersen (Dan); 72. Julien Bernard (Fra); 73. Kenny Elissonde (Fra); 74. Alex Kirsch (Lux); 75. Jacopo Mosca (Ita); 76. Jasper Stuyven; 77. Edward Theuns

Groupama-FDJ:

81. David Gaudu (Fra); 82. Bruno Armirail (Fra); 83. Arnaud Démare (Fra); 84. Jacopo Guarnieri (Ita); 85. Ignatas Konovalovas (Lit); 86. Miles Scotson (Aus); 87. Ramon Sinkeldam (P-B)

Lotto Soudal:

91. Philippe Gilbert; 92. Thomas De Gendt; 93. John Degenkolb (All); 94. Kobe Goossens; 95. Stefano Oldani (Ita); 96. Harm Vanhoucke; 97. Florian Vermeersch

Team Arkea-Samsic:

101. Sam Bennett (Irl); 102. Mattia Cattaneo (Ita); 103. Rémi Cavagna (Fra); 104. Tim Declercq; 105. Yves Lampaert; 106. Michael Morkov (Dan); 107. Florian Sénéchal (Fra)

Cofidis:

111. Michael Matthews (Aus); 112. Luke Durbridge (Aus); 113. Alexander Edmondson (Aus); 114. Kaden Groves (Aus); 115. Lucas Hamilton (Aus); 116. Amund Grondahl Jansen (Nor); 117. Alexander Konychev (Ita)

AG2R-Citroën:

121. Bob Jungels (Lux); 122. Stan Dewulf; 123. Dorian Godon (Fra); 124. Alexis Gougeard (Fra); 125. Oliver Naesen; 126. Aurélien Paret-Peintre (Fra); 127. Marc Sarreau (Fra)

UAE Team Emirates:

131. Alexander Kristoff (Nor); 132. Sven Erik Bystrom (Nor); 133. Rui Costa (Por); 134. David De La Cruz (Esp); 135. Brandon McNulty (USA); 136. Rui Oliveira (Por); 137. Matteo Trentin (Ita)

Bahrain-Victorious:

141. Dylan Teuns; 142. Yukiya Arashiro (Jap); 143. Phil Bauhaus (All); 144. Jack Haig (Aus); 145. Marco Haller (Aut); 146. Heinrich Haussler (Aus); 147; Gino Mäder (Sui).

Total Direct Energie:

151. Pierre Latour (Fra); 152. Edvald Boasson Hagen (Nor); 153. Fabien Doubey (Fra); 154. Christopher Lawless (G-B); 155. Anthony Turgis (Fra); 156. Dries Van Gestel; 157. Alexis Vuillermoz (Fra)

Movistar:

161. Matteo Jorgenson (USA); 162. Jorge Arcas (Esp); 163. Imanol Erviti (Esp); 164. Johan Jacbos (Sui); 165. Sebastian Mora Vedri (Esp); 166. Gregor Mühlberger (Aut); 167. Jose Rojas (Esp).

Israel Start-Up Nation:

171. Krists Neilands (Let); 172. Rudy Barbier (Fra); 173. Patrick Bevin (Aut); 174. Matthias Brändle (Aut); 175. André Greipel (All); 176. Hugo Hofstetter (Fra); 177. Sep Vanmarcke

Intermarché-Wanty Gobert

181. Louis Meintjes (Afs); 182. Odd Eiking (Nor); 183. Jonas Koch (All); 184. Rein Taaramäe (Est); 185. Taco Van Der Hoorn (P-B); 186. Boy Van Poppel (P-B); 187. Danny Van Poppel (P-B)

B&B Hotels P/B KTM:

191. Bryan Coquard (Fra); 192. Cyril Barthe (Fra); 193. Cyril Gautier; 194 Jonathan Hivert (Fra); 195. Jérémy Lecroq (Fra); 196. Cyril Lemoine (Fra); 197. Quentin Pacher (Fra)

Alpecin-Fenix:

201. Jasper Philipsen; 202. Dries De Bondt; 203. Senne Leysen; 204. Oscar Riesebeek (P-B); 205. Kristian Sbaragli (Ita); 206. Scott Thwaites (G-B); 207. Louis Vervaeke