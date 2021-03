Paris-Nice : la 5e étape en direct vidéo, nouvelle chance pour les sprinters (LIVE vidéo 14h15)

Paris-Nice se poursuit ce jeudi, avec la cinquième étape de la Course au Soleil qui mènera le peloton de Vienne vers Bollène avec une arrivée dessinée pour les sprinteurs au bout de 200 km de course. La course sera diffusée en direct vidéo sur Tipik, Auvio et via le site rtbf.be/sport dès 14h15.

Le Slovène Primoz Roglic a pris les rênes du classement général ce mercredi en s’imposant de manière autoritaire lors de la 4e étape, dans les vignobles du Beaujolais. Le premier Belge au classement général est Tiesj Benoot, actuellement 7e, à un peu plus d’une minute du dernier lauréat de Liège-Bastogne-Liège.