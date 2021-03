Paris-Nice : Gérard Bulens impressionné par les jeunes qui montent, "C’est de très bon augure"

Vainqueur surprise sur la troisième étape de Paris-Nice, Stefan Bissegger, est le nouveau leader de la course à seulement 22 ans. Et ce n’est pas le seul jeune à avoir brillé aujourd’hui. Comme après chaque étape, Rodrigo Beenkens a posé trois questions à Gérard Bulens, notre consultant RTBF, particulièrement impressionné par cette jeunesse dans le peloton.

Bisseger qui gagne l’étape et qui prend le maillot jaune, McNulty qui est quatrième : on a trouvé là une jeunesse sur un autre type de terrain encore… "Je suis agréablement surpris, ils sont espoirs et ça renforce encore le groupe de coureurs très jeunes qui arrivent à un très haut niveau. On est quand même à Paris-Nice ici. Gagner le chrono, prendre le maillot jaune le troisième jour grâce à ce chrono c’est quand même exceptionnel. C’est de très bon augure pour le coureur suisse comme pour le coureur américain, pour le futur dans le contre-la-montre. Mais on sait aussi que le potentiel d’un coureur de contre-la-montre chez un coureur de grands tours est important. Donc, et pour la Suisse, et pour les Etats-Unis, je pense que c’est de très grande importance."

Au milieu de tous ces jeunes, le prétendant à la victoire finale qui fait la meilleure opération c’est Primoz Roglic. Est-il plus que jamais l’homme à battre ? "C’est l’homme à battre effectivement mais quand on voit qu’il y a quand même dix coureurs en moins de trente secondes, je pense que son équipe devra être solide et lui devra être en parfaite condition s’il veut l’emporter. Parce que dès ce mercredi, dans une étape où il y a plusieurs ascensions je suis persuadé qu’on va l’attaquer."

Lotto-Soudal a fait un choix, celui de rajeunir considérablement ses cadres. Parmi les sept coureurs, il y a des anciens : Gilbert, Degenkolb, De Gendt, et puis il y a quatre jeunes dont trois sont dans le top neuf du classement des meilleurs jeunes. Ça veut dire que le pari est en train de réussir ? "Oui, pour moi le pari est en train d’être gagné, on a vu ces trois jeunes coureurs à l’attaque à plusieurs reprises depuis le début. On avait déjà vu Oldani auparavant et on devrait voir Harm Vanoucke mercredi donc je pense que le pari qui a été fait par la direction de Lotto-Soudal est un rajeunissement avec des coureurs de haut niveau qui vont s’aguerrir dans les prochaines semaines et les prochaines années. Et qui devraient apporter de belles victoires à cette équipe."