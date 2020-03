Paris-Nice : Des équipes en moins, Philippe Gilbert, Wout van Aert et Peter Sagan en plus

Paris-Nice, qui commencera dimanche dans les Yvelines, présentera un plateau légèrement réduit par le forfait de plusieurs équipes en raison du coronavirus mais renforcé par la participation de leaders supplémentaires, dont Peter Sagan.

La "course au soleil", organisée par ASO, comptera trois équipes de moins après le forfait de cinq formations WorldTour (Mitchelton, Ineos, UAE, Astana, CCC) qui ont choisi de renoncer aux compétitions sur la période.

Pour faire face à ces défections, les organisateurs ont invité deux équipes de deuxième division, la belge Circus-Wanty Gobert et la française BB Hôtels. Ils ont obtenu aussi de l'Union cycliste internationale (UCI) de passer de 7 à 8 coureurs par équipes.

"L'idée a séduit tous les responsables à qui nous l'avons soumise", a précisé à l'AFP Christian Prudhomme, directeur du Tour de France (ASO), qui a reçu par ailleurs le feu vert préfectoral pour la tenue de l'épreuve, dimanche, à Plaisir (Yvelines).

Conformément aux consignes édictées par la Ligue nationale du cyclisme, en prolongement des mesures de prévention annoncées par le gouvernement français, les organisateurs ont prévu de modifier leurs dispositifs, entre autres la sanctuarisation des bus des équipes et l'allègement des cérémonies protocolaires.

Pour la participation, plusieurs formations ont tenu compte de l'annulation des Strade Bianche (programmée samedi) et de l'hypothèque pesant sur Tirreno-Adratico (11 au 17 mars) pour aligner leurs leaders sur Paris-Nice. Ainsi, le Français Romain Bardet (AG2R La Mondiale), l'Italien Elia Viviani (Cofidis) et les Belges Philippe Gilbert (Lotto Soudal), Oliver Naesen (AG2R La Mondiale) et Wout van Aert (Jumbo-Visma) seront de la partie.

Mais c'est bien Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) qui représente la grande nouveauté. Le Slovaque, triple Champion du Monde (2015 à 2017), s'était révélé dans Paris-Nice en 2010 en gagnant deux étapes. Il était allé ensuite le plus souvent préparer sa campagne de classiques sur le front italien.