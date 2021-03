Le patron Primoz Roglic frappe un 1er grand coup sur la 4e étape - Paris-Nice 2021 - 10/03/2021 Primoz Roglic s'est adjugé la 4e étape de Paris-Nice mercredi entre Chalon-sur-Saône et Chiroubles. Une étape longue de 187,5 km qui offrait une première possibilité aux grimpeurs de s'illustrer. Rien de bien effrayant sur leur route mais tout de même quelques pourcentages propices à la bagarre dans le final. Après deux ascensions du Mont Brouilly, c'est sur le deuxième passage du col de Durbize que les mollets ont chauffé. Ces 7,8 km à 6% qui menaient vers la ligne d'arrivée ont fait des dégâts dans le groupe de tête, bien élagué au fil des kilomètres. Alors que Julien Bernard, dernier rescapé d'une échappe dans laquelle figurait également Oliver Naesen, se faisait revoir, Primoz Roglic a placé une accélération tranchante à 3 km du but. Trop fort pour l'ensemble de ses adversaires, le Slovène a également empoché des bonifications précieuses est c'est imposé avec douze secondes d'avance sur Maximilian Schachmann et Guillaume Martin, meilleurs sprinteurs d'un petit groupe ou Tiesj Benoot a pris la 4e place devant Alexander Vlasov. Le Slovène a ainsi décroché sa première victoire de la saison pour son 4e jour de course, lui qui avait empoché 12 victoires en 2020.