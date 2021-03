Paris-Nice : Cees Bol décroche la 2e étape au sprint à Amilly, Matthews prend le jaune

Cees Bol (Team DSM) a remporté la deuxième étape de Paris-Nice qui menait les coureurs de Oinville-sur-Montcient à Amilly sur 188km. Le Néerlandais s'est montré le plus rapide dans le deuxième sprint massif de cette édition de la course au soleil.

Il a devancé Mads Pedersen (Trek-Segafredo), 3e dimanche, et Michael Matthews (Team BikeExchange). L'Australien s'empare du maillot jaune de leader grâce aux bonifications. Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) se classe 9e et premier Belge, mais il cède le maillot blanc de meilleur jeune à Florian Vermeersch (Lotto-Soudal).



Les derniers kilomètres ont été marquée par une chute - impliquant notre compatriote Jordi Meeus - en début de peloton. Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step), vainqueur ce dimanche, était trop loin au moment où le sprint s'est lancé et n'a jamais pu se mêler à la lutte pour la victoire.



Cette deuxième étape a été une longue procession. Le peloton est resté groupé jusqu'au sprint. Cees Bol a magnifiquement ponctué le travail de sa formation. Dans les derniers kilomètres, Tiesj Benoot a fait le forcing avant que Nils Eekhoff ne mettent la fusée Bol sur orbite.



Le grand Néerlandais (1m94) s'était loupé hier (40e). Il a superbement corrigé le tir. Il signe le 5e succès de sa carrière après des victoires à Nokere (2019) et dans des étapes du Tour de Californie, de Norvège (2019) et d'Algarve (2020).



Il devrait encore y avoir du changement au Général ce mercredi à l'issue du chrono de 14,4 km autour de Gien.