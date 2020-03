Malgré l’allocution du président Emmanuel Macron et les mesures fortes décidées sur le sol français, Paris-Nice se poursuit (jusque samedi). Après la victoire au sprint de Niccolò Bonifazio, la 6ème étape propose ce vendredi 161,5 km entre Sorgues et Apt, dans le Vaucluse. On peut dire que les choses sérieuses commencent sur la "course au soleil". Six côtes répertoriées attendent les coureurs aujourd’hui, une étape très escarpée avec quasiment aucun mètre de plat dans les 80 derniers kilomètres.

Le maillot jaune Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe) s’attend à être attaqué sur ce joli tracé en montagnes russes. Des garçons comme Sergio Higuita (Education First) ou Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo) sont repoussés à plus d’une minute. S’ils veulent bousculer le classement général, il est nécessaire d’agir dès ce vendredi.

Suivez la 6ème étape de Paris-Nice en direct vidéo dès 14h40.