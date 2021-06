Paris-Camenbert : Des Belges très actifs mais le Français Godon se succède à lui-même, Van Avermaet 8e

Le coureur cycliste français Dorian Godon (AG2R Citroën) a remporté mardi pour la seconde fois Paris-Camembert, une course d'un jour de catégorie 1.1. Plusieurs Belges se sont néanmoins montrés sur les routes de Normandie et notamment le champion olympique Greg Van Avermaet.

Cette course vallonnée de 210 kilomètres, dont le départ est donné à Pont-Audemer et l'arrivée jugée à Livarot, dans le Calvados, a été animée par les coureurs belges, nombreux au départ. Deux d'entre eux, Elias Van Breussegem et Boris Vallée, se sont lancés dès les premiers kilomètres dans une échappée, en compagnie du Français Julien Morice. Ils ont par la suite été rejoints par les coureurs tricolores Pierre Rolland et Thibault Ferasse mais ce petit groupe a finalement été repris 50 kilomètres de l'arrivée.

Un final éprouvant a vu le peloton se disloquer, Greg Van Avermaet, Gianni Vermeersch, Jan Bakelants et Amaury Capiot, entre autres, se retrouvant dans le premier groupe. Quatre coureurs ont alors pris la poudre d'escampette. Aucun Belge ne figurait parmi eux mais bien deux coéquipiers de Greg Van Avermaet: Dorian Godon et Geoffrey Bouchard, accompagnés de Pierre-Luc Périchon et de Lars van den Berg.

Geoffrey Bouchard a alors lâché prise alors que Lars van den Berg était victime d'une crevaison, laissant Pierre-Luc Périchon et Dorian Godon se disputer la victoire. C'est Dorian Godon qui est finalement sorti vainqueur de ce duel franco-français, Geoffrey Bouchard terminant à la troisième place. Gianni Vermeersch, sixième, est le premier Belge à l'arrivée en terres normandes, devant Amaury Capiot (7e) et Greg Van Avermaet (8e).