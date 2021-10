Parcours du Tour de Lombardie 2021 : plus de dénivelé, plus de difficultés... pour plus de spectacle ?

Le profil du Lombardie nouvelle mouture est pratiquement inédit. Les hostilités débuteront après 30 km avec la Madonna del Ghisallo, omniprésente ascension lombarde affrontée cette fois-ci dans le sens inverse au traditionnel tracé (8,8 km à 4%).

Une mise en bouche plus symbolique que réellement pesante sur l’évolution de la course. C’est à l’approche du 100e km que les choses vont ensuite se corser. La Roncola (9,4 km al 6,6%, max 17%) et le Berbenno (6,8 km al 4,6%, max 8%) vont sans doute provoquer un premier écrémage massif. Voire plus de dégâts si l’équipe la plus solide (Deceuninck Quick-Step) veut déjà faire exploser la course.

Le clou du spectacle est toutefois réservé pour les 100 derniers kilomètres. L’enchaînement rapide de Dossena (11 km al 6,2%, max 11%) et de Zambla Alta (9,5 km al 3,5%, max 10%), soit 20 km d’ascension quasi ininterrompue, est le terrain idéal des purs grimpeurs pour lancer des offensives de grande envergure. Une option dont raffole notamment Tadej Pogacar, récent promoteur d’actions audacieuses.

►►► À lire aussi : Tour de Lombardie : "Remco Evenepoel est occupé à préparer un plan" (Podcast)

La descente successive sera longue et rapide pour atteindre le Passo di Ganda (9,2km al 7,3%, max 15%). Avec un sommet situé à 32 km du but, ce col se propose comme véritable juge de paix de l’épreuve mais laisse la place pour récupérer. Enfin, l’approche de Bergame avec la côte de Monte Aperto, 1,3 km avec des pavés et un pic à 12% offrira une dernière possibilité aux non-sprinteurs d’arriver en solitaire.

Le Tour de Lombardie, dernière classique Monument de la saison, est à suivre ce samedi en direct sur la Une et Auvio à partir de 14h20 et sur tous les autres médias de la RTBF.