Panini, ce n’est pas que le foot : Les Mondiaux de cyclisme 2021 ont aussi leur album

Cet album semble plutôt destiné aux connaisseurs et passionnés de cyclisme : "en général on vise les enfants de 6 à 12 ans. Ici on vise clairement des gens plus âgés. Mais je pense que ce public pourra amener les jeunes vers cet album qui compte de très belles archives. Vous ne voyez plus jamais un coureur qui roule avec sa chambre à air sur le buste. Je pense donc que les plus anciens attirent les jeunes et leur explique comment était le cyclisme avant".