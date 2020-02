Un nom qui claque pour une première édition ! "Panache" est la nouvelle venue dans l’univers de l’ultracyclisme. Une discipline extrême de plus en plus tendance dans le monde du vélo. Cette année, une nouvelle épreuve va voir le jour en Belgique. Départ à Bruxelles. Arrivée à Nice. 1700 km, plus de 20 000 mètres de dénivelé. C’est une course hors du commun créée par Kring, un club de cyclistes bruxellois.

Un nom qui claque pour une première édition ! "Panache" est la nouvelle venue dans l’univers de l’ultracyclisme. Une discipline extrême de plus en plus tendance dans le monde du vélo. Cette année, une nouvelle épreuve va voir le jour en Belgique. Départ à Bruxelles. Arrivée à Nice. 1700 km, plus de 20 000 mètres de dénivelé. C’est une course hors du commun créée par Kring, un club de cyclistes bruxellois. Thibault Fournal, organisateur de la course : "Panache, c’est une course longue distance sans assistance réservée à des coureurs assez expérimentés. C’est un retour aux Tour de France des années 1910. Il y a plusieurs checkpoints obligatoires entre lesquels les coureurs naviguent comme ils veulent. Ils font leur propre route. Ils dorment et mangent quand ils veulent. Le seul interdit, c’est de ne pas bénéficier d’aide extérieure".

Retour au cyclisme d’antan « Panache », nouvelle course d’ultracyclisme à Bruxelles - © Felix Wyns 7 checkpoints au total. Du mur de Huy au lac de Côme en passant par Epernay, les coureurs tracent leur propre route jusqu’à Nice. Itinéraire libre, autonomie totale, pas d’assistance. C’est un retour aux origines du cyclisme. Une course mise sur pied en partenariat avec la ville de Bruxelles. "L’année 2109 a été très riche au niveau du vélo à Bruxelles" ajoute Thibault Fournal "avec le Brussels City Crit et le succès du grand départ du Tour de France, on a voulu rendre hommage à la grande boucle. Sur une suggestion de Benoit Hellings, échevin des sports de la ville de Bruxelles, on a voulu faire un lien entre les 2 villes du grand départ. Bruxelles en 2019 et Nice en 2020".

Une porte d’entrée vers la Transcontinental Race Cette épreuve a pour but de continuer à faire vivre la Petite Reine dans la capitale après la réussite de grand départ du Tour de France en 2019. " Panache " s’inscrit dans la lignée du Born To Ride et du BikingMan. La course belgo-française se présente comme un ticket d’entrée vers sa " grande sœur ", la mythique Transcontinental Race. Des épreuves d’ultracyclisme en plein boom. "C’est un genre qui arrive sur le devant de la scène parce qu’on sort d’un monde du cyclisme qui est sclérosé par des scandales et par une histoire pas toujours très propre" analyse Thibault Fournal "On se trouve à un moment charnière où la société et les gens prennent conscience qu’il faut faire plus de vélo parce qu’on n’a pas envie de rester une heure dans les embouteillages ou d’arriver en toussant au boulot. L’ambition, c’est de donner l’opportunité aux gens qui ont déjà un bagage cycliste d’avoir une première vraie expérience de cyclisme en autonomie sans aucune assistance". Le départ de cette course qui mêle sport et aventure est prévu le 14 juin prochain. Un départ sous l’Atomium. 200 participants maximum pour cette première édition. Pour être " finisher " de l’épreuve, les coureurs devront arriver à Nice au plus tard le 25 juin. Soit 2 jours avant le grand départ du Tour de France 2020.

