Oxyclean Classic Bruges-La Panne : la liste des engagés

Liste des engagés de l' l'Oxyclean Classic Bruges-La Panne (WorldTour) qui aura lieu mercredi:

Deceuninck-Quick.Step (Bel):

1. Sam Bennett (Irl); 2. Michael Morkov (Dan); 3. Tim Declercq; 4. Alvaro Hodeg (Col); 5. Stijn Steels; 6. Florian Sénéchal (Fra); 7. Bert Van Lerberghe

Alpecin-Fenix (Bel):

11. Jasper Philipsen; 12. Jimmy Janssens; 13. Senne Leysen; 14. Lionel Taminiaux; 15. Jonas Rickaert; 16. Oscar Rieesebeek (P-B); 17. Scott Thwaites (G-B).

Trek-Segafredo (USA):

21. Edward Theuns; 22. Koen de Kort (P-B); 23. Jakob Egholm (Dan); 24. Kiel Reijnen (USA); 25. Emils Liepins (Let); 26. Matteo Moschetti (Ita); 27. Ryan Mullem (Irl)

Bahrain Victorious (Bah):

31. Sonny Colbrelli (Ita); 32. Marco Haller (Aut); 33. Chun Kai Feng (Tai); 34. Heinrich Haussler (Aus); 35. Fred Wright (G-B); 36. Jonathan Milan (Ita); 37. Marcel Sieberg (All)

UAE Team Emirates (EAU):

41. Fernando Gaviria (Col); 42. Mikkel Bjerg (Dan); 43. Ryan Gibbons (AfS); 44. Vegard Stake Laengen (Nor); 45. Marco Marcato (Ita); 46. Rui Oliveira (Por); 47. Maximiliano Richeze (Arg)

AG2R-Citroën (Fra):

51. Julien Duval (Fra); 52. Alexis Gougeard (Fra); 53. Anthony Jullien (Fra); 54. Lawrence Naesen; 55. Marc Sarreau (Fra); 56. Damien Touzé (Fra); 57. Gijs Van Hoecke

BORA-hansgrohe (All):

61. Pascal Ackermann (All); 62. Patrick Gamper (Aut); 63. Martin Laas (Est); 64. Lukas Pöstlberger (Aut); 65. Juraj Sagan (Svk); 66. Michael Schwarzmann (All); 67. Rüdiger Selig (All)

Israel Start-Up Nation (Isr):

71. André Greipel (All); 72. Rick Zabel (All); 73. Jenthe Biermans; 74. Alexis Renard (Fra); 75. Hugo Hofstetter (Fra); 76. Norman Vahtra (Est); 77. Tom Van Asbroeck

Astana (Kaz):

81. Dmitriy Gruzdev (Kaz); 82. Yevgeniy Gidich (Kaz); 83. Yevgeniy Fedorov (Kaz); 84. Hugo Houle (Can); 85. Davide Martinelli (Ita); 86. Benjamin Perry (Can); 87. Artyom Zakharov (Kaz)

Jumbo-Visma (P-B):

91. David Dekker (P-B); 92. Pascal Eenkhoorn (P-B); 93. Olav Kooij (P-B); 94. Christoph Pfingsten (All); 95. Jos van Emden (P-B); 96. Nathan Van Hooydonck; 97. Maarten Wynants

Lotto Soudal (Bel):

101. Sébastien Grignard; 102. Stefano Oldano (Ita); 103. Harrison Sweeny (Aus); 104. Gerben Thijssen; 105. Tosh Van der Sande; 106. Brent Van Moer; 107. Florian Vermeersch

Intermarché-Wanty Gobert (Bel):

111. Ludwig De Winter; 112. Jasper De Plus; 113. Danny van Poppel (P-B); 114. Kevin Van Melsen; 115. Boy van Poppel (P-B); 116. Riccardo Minali (Ita); 117. Pieter Vanspeybrouck

Cofidis (Fra):

121. Elia Viviani (Ita); 122. Tom Bohli (Sui); 123. Simone Consonni (Ita); 124. Piet Allegaert; 125. Kenneth Vanbilsen; 126. Fabio Sabatini (Ita); 127. Szymon Sajnok (Pol)

Team DSM (All):

131. Cees Bol (P-B); 132. Joris Nieuwenhuis (P-B); 133. Alberto Dainese (Ita); 134. Nico Denz (All); 135. Niklas Märkl (All); 136. Martin Salmon (All); 137. Andreas Leknessund (Nor)

Groupama-FDJ (Fra):

141. Arnaud Démare (Fra); 142. Jake Stewart (G-B); 143. Alexys Brunel (Fra); 144. Olivier Le Gac (Fra); 145. Fabian Lienhard (Sui); 146. Jacopo Guarnieri (Ita); 147. Ramon Sinkeldam (P-B)

Team BikeExchange (Aus):

151. Alexander Konychev (Ita); 152. Alexander Edmondson (Aus); 155. Jack Bauer (N-Z); 156. Luka Mezgec (Slo); 157. Barnabas Peak (Hon)

Movistar (Esp):

161. Gorik Serrano (Esp); 162. Imanol Erviti (Esp); 163. Gabriel Cullaigh (G-B); 164. Juri Hollmann (All); 165. Johan Jacobs (Sui); 166. Luis Mas Bonet (Esp); 157. Sebastian Mora Vedri (Esp)

Team Qhubeka Assos (AfS):

171. Giacomo Nizzolo (Ita); 172. Bert-Jan Lindeman (P-B); 173. Lasse Norman Hansen (Dan); 174. Matteo Pelucchi (Ita); 175. Stokbro Andreas Nielsen (Dan); 176. Maximilian Walscheid (All); 177. Lukasz Wisniowski (Pol)

Team Arkéa-Samsic (Fra):

181. Nacer Bouhanni (Fra); 182. Daniel Mc Lay (G-B); 183. Benjamin Declercq; 184. Donavan Grondin (Fra); 185. Christophe Noppe; 186. Connor Swift (G-B); 187. Clément Russo (Fra)

Total Direct Energie (Fra):

191. Edvald Boasson Hagen (Nor); 192. Damien Gaudin (Fra); 193. Geoffrey Soupe (Fra); 194. Florian Maitre (Fra); 195. Adrien Petit (Fra); 196. Dries Van Gestel; 197. Lorrenzo Manzin (Fra)

Sport Vlaanderen-Baloise (Bel):

201. Robbe Ghys; 202. Arne Marit; 203. Jens Reynders; 204. Fabio Van Den Bossche; 205. Ruben Apers; 206. Jordi Warlop; 207. Sasha Weemaes

Bingoal-WB (Bel):

211. Timothy Dupont; 212. Stanislaw Aniolkowski (Pol); 213. Laurenz Rex; 214. Ludovic Robeet; 215. Joel Suter (Sui); 216. Jonas Castrique; 217. Sean De Bie

BB Hotels p/b KTM (Fra):

221. Jens Debusschere; 222. Nicola Bagioli (Ita); 223. Bert De Backer; 224. Bryan Coquard (Fra); 225. Jérémy Lecroq (Fra); 226. Julien Morice (Fra); 227. Luca Mozzato (Ita)

UNO-X Pro (Nor):

231. Kristoffer Halvorsen (Nor); 232. Frederik Madsen (Dan); 233. Niklas Larsen (Dan); 234. Erik Nordsaeter Resell (Nor); 235. Anders Skaarseth (Nor); 236. Rasmus Tiller (Nor); 237. Syver Waersted (Nor)

Vini Zabu (Ita):

241. Andrea Di Renzo (Ita); 242. Roberto Gonzalez (Pan); 243. Joab Schneiter (Sui); 244. Leonardo Tortomasi (Ita); 245. Jan Petelin (Lux); 246. Wout van Elzakker (P-B); 247. Etienne van Empel (P-B).



