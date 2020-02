Omloop Het Nieuwsblad: la drôle d'histoire racontée par Rodrigo Beenkens

Drôle de nom et drôle d'histoire pour cette épreuve flandrienne née en 1945 et qui ouvre la saison cycliste belge. Rodrigo Beenkens, notre "historien" du cyclisme, nous raconte comment et pourquoi cette course a changé à plusieurs reprises de nom. L'Omloop Het Nieuwsblad est d'ailleurs la première course cycliste à avoir intégré le mythique Mur de Grammont dans son parcours. C'était en 1950 et la course s'appelait "Omloop van Vlaanderen"... ce qui faisait grincer beaucoup de dents comme nous le raconte Rodrigo!