Oliver Naesen remporte le GP Lucien Van Impe

Oliver Naesen (AG2R-La Mondiale) a remporté le GP Lucien Van Impe, une kermesse cycliste, jeudi à Erpe-Mere. L'ex-champion de Belgique a battu au sprint son compagnon d'échappée, le Britannique Matthew Holmes. Niels De Rooze s'est montré plus rapide que le Néerlandais Maikel Zijlaar lors du duel pour la troisième place à 11 secondes.

- 74 participants

1. Oliver Naesen (AG2R-La Mondiale) les 165 km en 3h45:25 (moy. 43,92 km/h)

2. Matthew Holmes (G-B)

3. Niels De Rooze à 0:11

4. Maikel Zijlaard (P-B); 5. Baptiste Planckaert 0:14; 6. Otto Vergaerde 0:15; 7. Jacob Scott (G-B); 8. Jonathan Mc Evoy (G-B); 9. Yves Coolen; 10. Jérôme Baugnies; 11. Wietse Bosmans; 12. Michiel Stockman; 13. Abram Stockman; 14. Fabio Sinoy; 15. Ayco Bastiaens; 16. Marcus Culey (Aus); 17. Sergio Torres (Esp) 2:19; 18. Alexander Geuens; 19. Arne De Groote 6:03; 20. David Desmecht; 21. Jens Du Four 6:13; 22. Jelle Cant; 23. George Pym (G-B); 24. Olav Hjemsaeter (Nor); 25. Stef Van Impe; 26. Yorick Slagmulders; 27. Conn Mc Dunphy (Irl); 28. Jens Vanoverberghe; 29. Lawrence Schotte; 30. Ward Tanner (USA).