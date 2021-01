Oliver Naesen: "Je peux tirer profit de l'arrivée de Greg Van Avermaet"

Désormais, Oliver Naesen retrouvera son ami Greg Van Avermaet chez AG2R Citroën, tout comme Gijs Van Hoecke et son frère Lawrence Naesen. "Et puis il y a aussi Stan Dewulf. Nous essayons de ne pas trop parler néerlandais pour ne pas former un club à nous seuls", a raconté Naesen actuellement en stage à Denia, en Espagne.

Naesen s'attendait à voir Dewulf et Van Hoecke débarquer mais pas Van Avermaet. "Et je ne vois cela que comme une chose positive, il est plein de classe", a assuré Naesen. "Vous le remarquez aussi dans l'attitude de l'équipe. Les soigneurs, les mécaniciens, les autres coureurs le traitent différemment parce qu'il a un palmarès énorme. Cela ne l'empêche pas rester un gars simple, mais cela en dit long sur son statut. Je crois qu'il fera passer notre équipe au niveau supérieur. Je suis aussi convaincu que je peux en tirer profit."

►►► À lire aussi : Naesen content de l'arrivée de Van Avermaet: "J'ai trouvé quelqu'un pour aller chercher mes bidons"

"Parfois, il m'arrivait d'être en finale d'une course, de regarder autour de moi, de voir partout deux coureurs d'autres équipes, parfois même trois ou quatre. De mon équipe, il n'y avait que moi. Dans ces conditions, ça devient difficile. Nous sommes plus forts avec Greg et Stan. Le manager m'a demandé si je voulais que Greg fasse partie de l'équipe et j'ai tout de suite pensé que c'était une bonne idée. Plus l'équipe est forte, plus on a de chances de succès".

"L'objectif premier reste de gagner une classique et ça ne devient pas plus facile au fil des ans avec Wout Van Aert et Mathieu van der Poel, pour n'en citer qu'eux. Mais bon je dois tabler sur mes capacités et si les pièces du puzzle s'assemblent, je pourrais peut-être aussi me réjouir", a conclu Naesen.