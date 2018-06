Oliver Naesen : "J'ai lancé d'un peu trop loin"

Oliver Naesen (AG2R) s'est mêlé au sprint lors de la 2e étape du Critérium du Dauphiné (WorldTour). Le Champion de Belgique a récolté une bonne 4e place même s'il espérait mieux. "Avec si peu de sprinteurs au départ, j'avais songé à la victoire."

Bien placé dans la dernière ligne droite à Belleville, Naesen s'est montré moins véloce que Daryl Impey, Edvald Boasson Hagen et le vainqueur Pascal Ackermann. "J'étais placé idéalement à l'entame du dernier kilomètre. J'ai lancé d'un peu trop loin. J'ai espéré pouvoir tenir mais certains ont quelques watts de plus. Ackermann m'a passé et d'autres coureurs ont profité de son aspiration. C'est dommage."

Les opportunités pour les hommes rapides prennent fin avec cette deuxième étape. Après le contre-la-montre par équipes de mercredi, ce sera au tour des grimpeurs de s'illustrer. Oliver Naesen se mettra donc au service de son leader Romain Bardet. "Je suis content d'avoir pu faire ce sprint aujourd'hui. Ce sera désormais plus difficile de jouer ma propre carte avec un favori comme Bardet dans nos rangs."