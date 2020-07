Oliver Naesen enfin de retour : "Je me sentais comme un cycliste pensionné"

2017 : Naesen coiffe Vanmarcke sur le fil et devient champion de Belgique - Cyclisme - Championnat... Oliver Naesen est devenu pour la première fois de sa carrière champion de Belgique de cyclisme, dimanche à Anvers. Au bout des 238 km d’une course très nerveuse, il s’est montré le plus rapide dans un sprint à cinq où il a devancé d'un cheveu Sep Vanmarcke. Jasper Stuyven a pris la troisième place devant Jens Keukeleire et Nathan Van Hooydonck.