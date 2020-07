Oliver Naesen aimerait participer à l'Euro de Plouay avant le Tour de France

Les dates des championnats d'Europe de cyclisme à Plouay en France ont été dévoilées ce lundi. Le lundi 24 août, Remco Evenepoel défendra son titre sur le contre-la-montre et la course en ligne est prévue le mercredi 26 août.

"Évidemment, j'aimerais y participer mais c'est très proche du Tour de France (le Tour débute le 29 août, NDLR)", a déclaré le Belge Oliver Naesen (AG2R La Mondiale). "Nous devons d'abord regarder le programme."

Oliver Naesen s'est déjà imposé à deux reprises à Plouay lors de la Bretagne Classic Ouest-France, en 2016 et 2018. Cette année, la course WorldTour aura lieu le 25 août, soit la veille de la course en ligne des championnats d'Europe. Une date choisie pour permettre "aux coureurs de participer d'abord aux divers championnats nationaux prévus dans la plupart des pays européens le 23 août, puis de rejoindre Nice pour le départ du Tour de France."

"Je pense avoir plus de chances de participer aux championnats d'Europe qu'aux Mondiaux à Martigny en septembre", a déclaré Oliver Naesen ce lundi lors d'un point presse au stage de son équipe à Vaujany en France. "J'ai déjà gagné deux fois à Plouay et c'est une course et un parcours qui me conviennent. Mais cette nouvelle date tombe un peu du ciel. J'avais prévu de participer à la Bretagne Classic Ouest-France avant de partir sur le Tour mais je ne sais pas encore si je vais y participer. Je dois en discuter avec l'équipe et je dois aussi être repris par le sélectionneur (rires)."

"Je suis sûr de participer au Tour avec Benoît Cosnefroy, Romain Bardet et Pierre Latour. Je vais recevoir plus de liberté que ces dernières années. Le classement final est important mais une victoire d'étape est également un gros objectif et j'espère pouvoir saisir ma chance."

Oliver Naesen reprendra sa saison le 1er août lors des Strade Bianche avant de participer à Milan-Turin (5 août) et Milan-Sanremo (8 août). Ensuite, le Tour de Wallonie (16 au 19 août) sera au programme avant probablement les Championnats d'Europe puis le Tour de France.