Oliver Naesen a un "œuf sous le genou" après sa chute de l'étape inaugurale

Oliver Naesen est l’un des 112 coureurs qui ont chuté, ou ont été retenus par la même chute, à 4 kilomètres de l’arrivée lors de l’étape d’ouverture du BinckBank Tour.



L’ancien champion de Belgique a ensuite été poussé sur la ligne d’arrivée par le champion de Belgique en titre, Dries De Bondt, qui présentait, lui aussi, des stigmates de la chute. Naesen n’arrêtait pas d’écarter sa jambe droite de la pédale et craignait une déchirure des ligaments. Par ailleurs, cinq coureurs, parmi lesquels Philippe Gilbert, n’ont pas pris le départ de la deuxième étape.

"Je me suis déjà senti mieux, mais ce n’est pas si mal", a déclaré Naesen au début de la deuxième étape du BinckBank Tour à Aalter, en Flandre orientale, qui s’est déroulée sous la pluie.

"Abandonner est une chose que je n’aime pas faire. Au début, je craignais le pire. Immédiatement, il y a eu un gros œuf sous mon genou. Ensuite, il s’est avéré qu’il était plein de liquide et de sang. Mais apparemment, les ligaments n’ont pas été touchés. Si le Tour des Flandres devait être compromis, je ne me donnerais pas la peine de continuer ce BinckBank Tour. J’ai eu quelques douleurs hier, mais ce n’est pas si grave, donc nous allons continuer", a déclaré Naesen.

En revanche, cinq coureurs n’ont pas pris le départ de la deuxième étape, après le jour de repos forcé ce mercredi en raison du renforcement des mesures sanitaires prises aux Pays-Bas, obligeant les organisateurs à adapter le programme de cette édition. Stijn Steels (Deceuninck-Quick Step) a été contraint d’arrêter l’épreuve. Il sera opéré du scaphoïde, mettant ainsi un terme à sa saison.

Philippe Gilbert (Lotto-Soudal) a également jeté l’éponge. L’ancien champion du monde a abandonné la course parce qu’il souffrait de son genou. Il a d’ores et déjà déclaré forfait pour le Tour des Flandres et Paris-Roubaix.

Jenthe Biermans (Israel Start-Up-Nation) a souffert de plusieurs éraflures et contusions profondes. Enfin, Thimo Willems et Gilles De Wilde (Sport Vlaanderen-Baloise) n’ont pas non plus enfourché leur vélo jeudi.