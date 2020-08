Officiel: Greg Van Avermaet signe pour trois ans chez AG2R

Le champion olympique viendra donc grossir la délégation belge chez AG2R qui compte déjà Oliver et Lawrence Naesen et Stijn Vandenbergh. Par ailleurs, Gijs Van Hoecke et Stan De Wulf se sont également engagés pour la saison prochaine.

"Je suis heureux et motivé d’entamer une nouvelle aventure. Je viens de passer dix belles années dans les structures de Jim Ochowicz et je me lance dans un nouveau challenge. Je suis content de la confiance démontrée par Vincent Lavenu et j’ai l’intention de donner le meilleur et d’obtenir de grands résultats. La perspective de travailler avec mon ami Oliver Naesen, avec pour but de gagner des classiques, est particulièrement excitante. Mon but est toujours le même : remporter des courses comme le Tour des Flandres ou Paris-Roubaix, des étapes du Tour de France ou porter le maillot jaune le plus longtemps possible."

Pour le patron de l'équipe Vincent Lavenu, c'est aussi une grande satisfaction. "Greg est un grand champion, qui fait preuve d’une incroyable régularité au plus haut niveau. Son expérience, sa rigueur, sa force de travail seront importants dans notre projet de développement. Il sera un exemple pour tous nos jeunes coureurs. Sa complicité avec Oliver Naesen, son ami, avec qui il roule à l’entraînement parfois, sera un atout supplémentaire. Michaël est un des meilleurs équipiers au monde. Il sera précieux dans la protection de nos leaders, que ce soit dans les courses par étapes ou dans les classiques. Il est également très fort en contre-la-montre. Il sera un poisson-pilote dont l’expérience pèsera. "

Romain Bardet va lui quitter la formation française. L'équipe Sunweb a annoncé son arrivée ce lundi. Le Français a signé un contrat de deux ans.