Officiel : Circus-Wanty Gobert engage Louis Meintjes, double top-10 sur le Tour

La formation cycliste Circus-Wanty Gobert s'est assuré les services l'an prochain du Sud-Africain Louis Meintjes, a annoncé jeudi la formation belge qui rejoindra le WorldTour la saison prochaine.

Meintjes, 28 ans, arrive de la formation NTT Pro Cycling dont l'avenir est très incertain. Circus-Wanty Gobert va jouer la carte du sud-Africain dans les courses par étapes montagneuses et les grands tours. Il a déjà laissé sa marque dans le passé. Au Tour de France, il a terminé à deux reprises à la huitième place (2016 et 2017) et au Tour d'Espagne, il a terminé à la dixième place (2015) et à la douzième place (2017).

"Cette arrivée chez Circus-Wanty Gobert constitue un nouveau défi dans ma carrière" a reconnaît Meintjes. "Mais l'ambiance belge m'est familière : tout a commencé en Belgique pour moi, avant mon passage chez les professionnels, puisque j'étais Espoir à l'UC Seraing. Je suis impatient de retrouver la culture cycliste belge et d'entrevoir de nouvelles perspectives".

Meintjes a débuté chez les pro dans l'équipe MTN-Qhubeka (2013-15) avant d'évoluer successivement chez Lampre-Merida (2016), UAE Team Emirates (2017), Dimension Data (2018-19) et NTT Pro Cycling (2020).

"L'année prochaine, je veux me focaliser sur un Grand Tour et y exceller. Je veux aussi démontrer que je suis encore capable d'évoluer au meilleur niveau sur des épreuves d'une semaine, comme le Tour de Catalogne ou le Critérium du Dauphiné. Je suis impatient de connaître le calendrier définitif 2021, en particulier le tracé des Grands Tours, afin de préparer les épreuves qui correspondent le mieux à mes capacités."

Aike Visbeek, directeur des performances, espère que le Sud-Africain apportera à l'équipe le succès escompté. "Avec le recrutement de Louis Meintjes, nous renforçons notre équipe pour les courses World Tour qui montent. Lorsqu'on entre à deux reprises dans le top 10 du Tour de France, cela démontre de sérieuses capacités. Nous sommes convaincus que sa carrière peut continuer crescendo chez Circus-Wanty Gobert. Louis atteint l'âge de la maturité, et ce nouvel environnement ambitieux en pleine croissance le motivera pour franchir un nouveau palier. Nous allons établir un programme qui lui conviendra à merveille, focalisé surtout sur les courses par étapes montagneuses du World Tour comme le Tour de Romandie, le Critérium du Dauphiné ou le Tour de France."