Objet enlevé de la poche de Remco Evenepoel après sa chute en Lombardie : l'affaire est classée sans suite

Patrick Lefevere: "Remettre l'innocence de Remco Evenepoel en cause, c'est scandaleux" - Tour de... Rodrigo Beenkens a accueilli Patrick Lefevere ce lundi lors de l'étape du Tour de France qui relie Nice à Sisteron. Le manager de l'équipe Deceuninck quick Step en a profité pour faire les points sur l'état de santé de Fabio Jakobsen et Remco Evenepoel, ses deux coureurs qui ont lourdement chuté au mois d'août. Patrick Lefevere a vécu des moments compliqués. "Ce sont des coups très durs" explique le dirigeant de l'équipe Deceuninck quick Step. "Fabio, je l'ai vu à la télé. J'ai tout fait pour envoyer sa famille très rapidement en Pologne. On a eu peur qu'il meure. On a su après trois jours que sa situation s'améliorait. Mais il a encore beaucoup de cicatrices et il devra encore subir 2 ou 3 opérations."