Objectif arc-en-ciel pour Mathieu van der Poel : "Plutôt ce maillot magique que l'or aux Jeux"

Sur le quai 102 les containers multicolores s’empilent comme dans un jeu de lego géant. Au loin, les pales des éoliennes du port découpent le ciel dans un rythme régulier. Les péniches qui se succèdent ne remarquent pas l’agitation subite rue de Sibérie.

Presque caché derrière un hangar, "De Ark" accueille la présentation de l’équipe Corendon-Circus. La salle est bondée mais personne n’est dupe, ce ne sont pas les différentes équipes alignées en cyclo-cross qui déplacent les foules mais le leader charismatique Mathieu van der Poel.

Le phénomène néerlandais est boulimique. Cyclo-cross, Mountain Bike, route. Rien ne lui résiste. Après un titre mondial cet hiver en cyclo-cross, ses premières Classiques au printemps, VDP a profité de son été pour rafler quelques manches de Coupe du Monde de VTT.

"Je suis quand même parti trois semaines en vacances à Ibiza… sans vélo."

Mais désormais, le fils d’Adrie a tourné le bouton en mode "killer". Une seule idée en tête : décrocher l’arc-en-ciel. "J’ai fait l’impasse sur les Championnats du Monde de VTT, c’était une décision difficile à prendre mais ma priorité en cette fin d’année est le Mondial sur route dans le Yorkshire. Le parcours me convient bien je pense. Cela n’arrive pas tous les ans. En 2020, je pourrai penser aux Mondiaux de VTT."

Dans le Yorkshire, Mathieu van der Poel partira avec le statut de favori qu’il partagera avec Julian Alaphilippe. "C’est peut-être plus lui que moi le favori. Sur un tel parcours, tout peut arriver. En Angleterre, on va emprunter des petites routes étroites. Il faudra être attentif, encore plus si la météo est mauvaise."

Certains annoncent une course taillée pour les Flandriens, d’autres avancent plutôt un mixte entre Liège dans sa première partie et l’Amstel dans la seconde. "Dans un premier temps, je pensais aussi que le Championnat du Monde ressemblait plus à l’Amstel. On verra, d’ici-là, je vais participer au Tour de Grande-Bretagne et j’aurai l’occasion de me familiariser à ce genre de route. Pour le moment, je ne suis pas encore à 100% mais il n’y a rien d’alarmant."

Avant Tokyo qui sera l’objectif principal de son année 2020, Mathieu van der Poel se verrait bien arpenter la saison sur route dans son maillot arc-en-ciel. Cette tunique unique que l’on repère de loin… Un peu comme les éoliennes dans le ciel du port d’Anvers.