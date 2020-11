Nouvelles encourageantes de Fabio Jakobsen, trois mois après son impressionnante chute

Le processus de guérison de Fabio Jakobsen "se déroule bien". Le cycliste néerlandais de Deceuninck-Quick Step l'a expliqué lundi sur les réseaux sociaux, indiquant que d'ici "quelques semaines", il pourra recommencer à s'entraîner sur un vélo.

"Quatre semaines après la reconstruction de ma mâchoire supérieure et inférieure, il était temps de retirer les points de suture", a écrit Jakobsen sur Instagram. "Le processus de guérison se déroule bien. L'os transplanté doit devenir solide et ferme lors des quatre prochains mois. La prochaine opération est prévue pour 2021. Dans quelques semaines, ma crête pelvienne devrait être guérie et solide comme avant. À partir de là, je pourrai recommencer lentement mais sûrement à m'entraîner sur le vélo!"

Fabio Jakobsen avait violemment chuté durant le Tour de Pologne, début août, après une manœuvre dangereuse de Dylan Groenewegen. Il était resté deux jours en coma artificiel.

Le 8 octobre dernier, Jakobsen a été opéré du visage et de la bouche. Un os a été prélevé de son bassin et placé dans sa mâchoire supérieure et inférieure, car il y manquait beaucoup d'os à cet endroit.