Nouvelle démonstration de van der Poel en CDM à Coxyde

Mathieu van der Poel a une nouvelle fois montré sa supériorité dimanche à Coxyde à l’occasion de la 5e manche de la Coupe du monde de cyclocross. Parti en troisième ligne et gêné par une chute dans le premier virage, il est très rapidement revenu sur la tête de la course. Bien avant la mi-course, sa progression irrésistible n’a laissé aucune chance à ses adversaires. Très habile sur les nombreuses portions de sable présentes sur le circuit, il a conservé une marge très confortable sur le reste du peloton avant de lever le pied dans le dernier tour. Laurens Sweeck et Toon Aerts complètent le podium.

Il s’agit de la septième victoire en sept courses cette saison pour le Néerlandais qui décroche son deuxième succès en Coupe du monde après avoir dominé la concurrence à Tabor, en Tchéquie, la semaine dernière. Le leader du classement général, Eli Iserbyt a pour sa part connu un jour sans. Il a pris la 13e place à près de deux minutes de la tête. Tombé en début de course, Tim Merlier s'est quant à lui classé 9e. Au classement général de la Coupe du monde, Iserbyt, 348 points, voit Aerts revenir à 18 longueurs. Van der Poel, qui a manqué les trois premières manches, est 17e avec 160 points.

Chez les dames, ce sont encore les Pays-Bas qui ont fait la fête avec la victoire de Ceylin del Carmen Alvarado devant quatre de ses compatriotes. Laura Verdonschot et Sanne Cant ont pris la 6e et 7e place.