Nouvelle démonstration de van der Poel à Heusden-Zolder, van Aert 2ème

Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) a remporté la 7e des neuf manches de Coupe du monde de cyclocross à Heusden-Zolder mercredi. Le Néerlandais a étalé toute sa classe une fois de plus au grand désarroi de Wout van Aert, à nouveau deuxième. Joris Nieuwenhuis, 3e complète le podium. Toon Aerts, leader au classement général de la Coupe du monde, a pris lui la 4e place.

C'est la 5e victoire en Coupe du monde de van der Poel après ses succès à Berne (Suisse), Tabor (Tchéquie), Coxyde et Namur. Wout van Aert avait espéré pouvoir titiller son grand rival à condition, avait-il confessé, de ne plus manquer son départ comme ces dernières semaines. Las, le triple champion du monde a été victime d'une crevaison dès le le premier tour l'obligeant à une vaine course poursuite. Il termine cependant 2e à 16 secondes.

Le Tchèque Zdenek Stybar a effectué sa rentrée dans les labourés mais n'a pu jouer un rôle dans cette course.

Mathieu van der Poel remporte ainsi sa 18e course en 20 rendez-vous, écœurant tous ses adversaires. Le Néerlandais devrait cependant faire l'impasse sur l'épreuve de Coupe du monde de Pontchâteau en France le 20 janvier. Van der Poel sera en effet en stage avec sa formation pour préparer la saison sur route. Au grand soulagement de Toon Aerts (Telenet-Fidea), vainqueur des deux premières épreuves de Coupe du monde aux Etats-Unis.

Au classement général, Toon Aerts compte 475 points pour 468 à Wout van Aert et 400 à van der Poel.

L'épreuve de clôture de cette Coupe du monde est programmée à Hoogerheide aux Pays-Bas le 27 janvier.