Nouveau calendrier UCI : entre grimace et sourire en Wallonie

Un calendrier UCI remanié, des courses wallonnes impactées. Les 3 grands tours, les classiques et les monuments du sport cycliste. Toutes ces courses World Tour seront concentrées entre le 1er août et le 8 novembre. Certaines d’entre elles vont inévitablement se chevaucher. Décision communiquée hier par l’Union Cycliste Internationale. C’est un calendrier surchargé. Un planning dans lequel les épreuves initialement prévues doivent encore trouver place. L’UCI a prévu une nouvelle communication le 20 mai via les fédérations nationales pour agencer le calendrier des courses Pro Séries, Classe 1 et Classe 2.

En Belgique, plusieurs épreuves wallonnes se déroulent chaque année en fin de saison. C’est le cas notamment de la Famenne Ardenne Classic. Une nouvelle venue dans le paysage cycliste wallon. La 4ème édition doit avoir lieu en théorie le 4 octobre. Problème ? Elle est en concurrence directe avec le Giro et surtout avec Liège-Bastogne-Liège qui a été reprogrammée à cette date.

"On se doutait qu’un monument pouvait avoir lieu à la même date que notre épreuve, mais on ne s’attendait pas ce que ce soit Liège-Bastogne-Liège" déplore Vincent Delvosal, le coordinateur de la Famenne Ardenne Classic. "Ce sont les deux seules courses qui se déroulent en province de Luxembourg. Nous dépendons de la zone de police de la Famenne-Ardenne. On voit mal comment on pourrait avoir l’autorisation d’organiser 2 courses pros le même jour et sur les mêmes routes. On ne se fait pas d’illusion. Retrouver une date lors d'un autre week-end, ce sera impossible vu le calendrier extrêmement chargé. Et organiser la course en semaine, c’est aussi compliqué. Pour nous, il y a 9 chances sur 10 que la course soit annulée".

9 chances sur 10 que le course soit annulée

C’est sans doute l’épreuve wallonne la plus impactée par le calendrier remanié. Vincent Delvosal regrette de ne pas avoir été consulté.

"Ce qui me chagrine, c’est que nous n’avons pas été contacté. Ni par la RLVB, ni par l’UCI" poursuit Vincent Delvosal. "Nous avons juste reçu hier soir un courrier de David Lappartient, le Président de l’UCI pour nous annoncer que les courses World Tour étaient fixées. On comprend que les monuments aient la priorité, mais la procédure nous reste en travers de la gorge".

Pour le Tour de Wallonie, l’info est tombée cet après-midi. La course à étapes n’aura pas lieu du 18 au 22 juillet. Le conseil national de sécurité a tranché. Aucune compétition sportive ne pourra se dérouler en Belgique jusqu’au 31 juillet. L’épreuve pourrait être déplacée en août, mais ce sera un vrai casse-tête pour trouver un créneau dans le calendrier avec le Tour de Pologne et le Critérium du Dauphiné.

Priorité au World Tour. Les autres, débrouillez-vous…

Le Grand Prix de Wallonie est prévu le 16 septembre. C’est en plein Tour de France. Une concurrence qui pose problème aussi à Christophe Brandt, l’organisateur du Tour de Wallonie et du Grand Prix de Wallonie

"L’UCI a donné la priorité aux courses World Tour. Pour les autres épreuves, c’est la débrouille" déclare l’ancien coureur pro. "Nous allons essayer de trouver une meilleure date pour organiser le Grand Prix de Wallonie. Le 16 septembre, je ne vois pas d’intérêts à faire la course ce jour-là. Sans un minimum de couverture médiatique, ça n’a pas de sens. Le Grand Prix de Wallonie, c’est un budget de 150 000 euros. A cause de la crise du coronavirus, des partenaires ont déjà diminué leur participation financière. Il faudrait trouver une date où il y a moins de concurrence, mais c’est quasi impossible. Peut-être lors d’une journée de repos du Tour de France. On se réunira avec le conseil d’administration quand nous aurons tous les éléments en notre possession. Mais il se peut qu’il n’y ait pas de Grand Prix de Wallonie cette année…".

Il faut aussi tenir compte de l’évolution de la pandémie, des conditions sanitaires, de toute la logistique autour des déplacements des équipes à travers l’Europe. Beaucoup de doutes et d’incertitudes planent encore autour de ce calendrier.

Si j’en ai l’opportunité, je change la date

Dans l’état actuel des choses, Louis Cousaert est plutôt pessimiste pour l’Eurométropole Tour. L’épreuve doit célébrer son 80ème anniversaire le 12 septembre. Une date coincée entre le Grand Prix de Québec et le Grand Prix de Montréal. Et surtout au moment où une grande partie du peloton sera sur les routes du Tour de France. 10 équipes World Tour sont annoncées au départ de l’épreuve tournaisienne, mais Louis Cousaert craint un plateau moins relevé à cause de la concurrence de la Grande Boucle.

"On savait qu’on serait confronté au Tour de France" déplore Louis Cousaert. "J’ai donc contacté la semaine dernière les communes de La Louvière et de Tournai pour retarder le départ de la course. Ce qui permettrait de diffuser notre épreuve en télévision dans la foulée de l’étape du Tour de France. Mais si j’en ai l’opportunité, je change la date".

Le seul qui garde le sourire, c’est Jean-Luc Vandenbroucke. L’organisateur de Binche-Chimay-Binche considère que son épreuve est épargnée par ce calendrier new look. La dernière course du calendrier en Wallonie est prévue le 6 octobre. A cette date, le Tour d’Italie aura commencé depuis 3 jours. Mais ce n’est pas un problème pour Jean-Luc VDB. Ce ne sont pas les mêmes types de coureur qui s’alignent dans la course au maillot rose et dans la cité du Gille.

Binche-Chimay-Binche comme préparation aux Flandriennes

"Pour nous, ce calendrier remanié n’a pas vraiment de conséquence" explique l’ancien directeur sportif de l’équipe Lotto. "La course est en concurrence avec le Giro, mais en temps normal, on est aussi confronté aux semi-classiques italiennes comme Milan-Turin. Cette année, je pense que Binche-Chimay-Binche va s’inscrire dans une sorte de préparation pour les Flandriennes. Les spécialistes des classiques participeront au Binckbank Tour (29/09 au 3/10) et enchaîneront avec notre épreuve avant de rouler l’Amstel, le Tour des Flandres et Paris- Roubaix. 9 équipes World Tour m’ont déjà confirmé leur présence".