Nombre de coureurs, équipes au départ, l'UCI assouplit certaines règles

L’UCI a fait un premier pas sur le chemin de la reprise avec la publication de son nouveau calendrier. Elle a aussi revu certains points de son règlement pour faire face à cette saison exceptionnelle. Les fédérations, les organisateurs, les équipes en ont été avertis via un courrier que nous avons pu nous procurer.



Pas de place pour tout le monde au calendrier



Toutes les "grandes" courses ont trouvé une place dans une fin d’année dense. Cela se fera évidemment au détriment d’autres épreuves. La Famenne Ardenne Classic a par exemple vu débouler la concurrence encombrante de Liège-Bastogne-Liège. L’UCI fait appel à "la solidarité et au bon sens" de tous les organisateurs et prend également des mesures précises. Les taxes d’enregistrement au calendrier international UCI pour les épreuves qui sont annulées en 2020 en conséquence de la pandémie de covid-19 ne seront, par exemple, pas exigées.

Plus de souplesse

Vu les circonstances exceptionnelles, les organisateurs des UCI ProSeries (comme le Tour de Wallonie, le GP de Wallonie ou Paris Tours) pourront ajouter des équipes. La limite de deux formations supplémentaires n’est plus d’application, les "Pros Teams" restent prioritaires.



6 coureurs par équipe sur les courses d’un jour



Face à un calendrier qui s’annonce très resserré et où les courses vont se chevaucher, l’UCI adapte également le nombre de coureurs au départ en fonction des épreuves. Pas de changement pour les Grands Tours où 8 coureurs seront autorisés. Par contre pour les autres courses par étapes, ce nombre peut descendre à 7. Et dans le cas des courses d’un jour à 6 (contre sept actuellement). "Si l’organisateur d’une course d’un jour fixe le nombre de coureurs à sept, les équipes pourront prendre le départ avec six ou sept coureurs, sans être pénalisées", précise l’UCI.



La taille maximale du peloton, elle ne bouge avec 176 coureurs. Ce qui permet donc potentiellement d’élargir le nombre d’équipes au départ de certaines courses. "Cette mesure devrait permettre aux organisateurs qui le peuvent, d’inviter plus d’UCI ProTeams à leurs épreuves, au bénéfice de ces dernières."

Des classements gelés

Les classements UCI sont suspendus jusqu’à la date de reprise des compétitions. Les points déjà attribués demeurent acquis dans les différents classements. Les points acquis sur les épreuves en 2019 sont conservés dans les classements jusqu’à l’organisation de la même épreuve en 2020. Les points 2019 des épreuves définitivement annulées en 2020 sont retirés après 52 semaines", détaille l’UCI.

Le but est d’assurer "une cohérence des classements et une continuité de ces derniers, permettant par exemple de maintenir les dispositions relatives aux invitations obligatoires".



Les conditions de qualifications pour les championnats du monde, basées sur certains de ces classements sont également modifiées. Pour une question "d’équité entre les nations", ce sont les rankings du 17 mars qui seront pris en compte. "Les champions continentaux ne seront pas invités en plus du quota national", puisque tous ces championnats n’auront peut-être pas lieu.

Des "cracks" dans les compétitions nationales ?

Pour faciliter le retour à la compétition en tenant compte des éventuelles interdictions de déplacements internationaux. L’UCI autorise les coureurs à participer à des épreuves individuelles dans le pays de leur résidence (pays ayant émis leur licence) ou dans le pays de leur nationalité, sans limitation en nombre et y compris les épreuves inscrites au calendrier national. Ces mesures ne sont valables que pour les mois de juillet et d’août et ne seront d’application qu’avec l’accord des fédérations nationales et des employeurs des coureurs.