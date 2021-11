Nokere Koerse : le prize money des dames multiplié par 3 pour égaler celui des messieurs

La direction de la Danilith Nokere Koerse, course cycliste qui se tiendra le 16 mars 2022, a décidé de multiplier par trois le prize money de sa version dames pour qu'il atteigne le même montant que chez les hommes, soit 18.800 euros.

"Le cyclisme féminin devient de plus en plus important et l'écart au niveau du prize money doit être comblé", a lancé Robrecht Bothuyne, président du comité d'organisation. "Cette augmentation fait de la Danilith Nokere Koerse la course féminine d'un jour la plus largement dotée. Nous avons d'ailleurs posé notre candidature pour intégrer le WorldTour féminin."

Le directeur général de la course a l'intention de rendre le parcours "encore plus attrayant", tant chez les messieurs que chez les dames. "L'accent restera évidemment mis sur les pavés et le Nokereberg demeurera notre lieu d'arrivée. Nous sommes la seule course d'un jour qui se ponctue au terme d'une montée pavée", a insisté Rony De Sloovere.

En 2020, la Néerlandaise Amy Pieters avait levé les bras au terme d'un rendez-vous classé 1.Pro. Chez les messieurs, Ludovic Robeet s'était imposé en solitaire.