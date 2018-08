Niki Terpstra rejoint Direct Energie

Le Néerlandais Niki Terpstra va quitter la formation Quick-Step Floors pour rejoindre Direct Energie la saison prochaine, a annoncé l'équipe française pro-continentale jeudi.

Niki Terpstra, 34 ans, roule pour la structure Quick-Step depuis 2011 après avoir porté la tunique de Milram pendant quatre saisons. Vainqueur du Tour des Flandres cette année, ce spécialiste des classiques, vainqueur de Paris-Roubaix en 2014, était en fin de contrat chez Quick-Step Floors.

"Quand tu as gagné le Tour des Flandres, Paris-Roubaix. Quel est ton rêve ? Exprimer ta combativité à 100% au sein d'une équipe qui te ressemble ? Allez chercher une étape du Tour de France en étant devenu le plus Vendéen des Hollandais ? Bienvenue dans la famille Direct Energie. Welcome Niki Terpstra", s'est amusé à tweeté la formation française qui introduira une licence pour le WorldTour la saison prochaine.

Terpstra, triple champion des Pays-Bas (2010, 2012 et 2015), compte 22 victoires à son palmarès.