Niki Terpstra a encore faim: "Roubaix me convient mieux que le Tour des Flandres"

Vainqueur du GP de l'E3 Harelbeke et du Tour des Flandres, Niki Terpstra ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. "Je suis bien évidemment heureux d'avoir gagné autant mais Paris-Roubaix me convient encore plus que le Tour des Flandres", a lâché le Néerlandais jeudi lors de la conférence de presse de l'équipe Quick-Step Floors à Courtrai.

Bien que concentré sur son prochain objectif, Terpstra a célébré comme ile devait sa victoire sur le 'Ronde' en fêtant d'abord cela avec ses équipiers le soir même avant de profiter des félicitations de sa famille. "Lundi, j'ai eu droit à un agréable repas de Pâques en famille", a expliqué le coureur de 33 ans. "Tout cela fut très intense avec beaucoup de coups de téléphone et de félicitations. J'ai même dû éteindre mon GSM pour éviter qu'il ne sonne sans arrêt. Ma victoire a eu un gros impact aux Pays-Bas et je m'en suis bien rendu compte. Tout le monde voulait se congratuler avec moi."

Déjà vainqueur de l'Enfer du Nord en 2014, Terpstra pense à un doublé dans un coin de sa tête. "Je me sens encore très bien", a-t-il assuré. "L'équipe tourne de manière fantastique. Nous devons poursuivre sur cette lancée, ne pas faiblir et nous battre pour la victoire de la même manière. Dimanche, c'est comme si nous repartions à zéro. J'ai déjà gagné ici et cette course me convient. On va faire de notre mieux comme chaque semaine et essayer de gagner en équipe."