Niels Vandeputte, 20 ans, signe son premier contrat avec Alpecin-Fenix

Cyclocross ULB-VUB : Aerts fait plier Hermans et s'impose - Cyclocross - 14/02/2021 Toon Aerts a remporté le cyclocross de l'ULB-VUB ce dimanche à Bruxelles. L'ancien champion d'Europe s'est imposé au terme d'un solide duel avec Quinten Hermans, vainqueur ce samedi à Eeklo. Niels Vandeputte s'est classé 3e. Eli Iserbyt pouvait se contenter de la 6e place pour remporter ce trophée pour la seconde année de suite. On prend les mêmes, on recommence mais on inverse les rôles. Déjà à la lutte pour la victoire à Eeklo, Aerts et Hermans ont remis ça sur le campus de la VUB. Battu pour 5 secondes, Aerts n'a cette fois laissé aucune chance à son adversaire. Le mano a mano a duré de longues minutes avant que le coureur de Baloise-Trek Lions ne fasse plier Hermans, ralenti pas un ennui mécanique.