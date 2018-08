Nicky Degrendele éliminée en 1/8e de finale du sprint

Nicky Degrendele n'a pas passé le cap des 1/8es de finale du sprint aux championnats d'Europe de cyclisme sur piste samedi à Glasgow, en Ecosse.



Notre jeune compatriote a été battue par Daria Shmeleva, qui avait signé le 3e temps des qualifications. Après une petite séance de surplace, Degrendele a pris les commandes de la course. Elle a entamé le dernier tour en tête mais n'a rien pu faire face au retour de son adversaire. La Russe a remporté ce duel en 11.684 avec un vélo d'avance.



"Je suis un peu déçue par le résultat", a réagi Degrendele. "Mais dans l'approche de la course, j'ai fait tout ce que je pouvais : bien dormir, bien me reposer, bien m'entraîner et bien m'échauffer. Elle est plus rapide, surtout sur les sprints courts. Elle a un très bon démarrage. Ce n'est donc pas une adversaire facile. J'ai fait de mon mieux. Maintenant place au keirin mardi où j'aurai encore une chance de viser le podium".



Nicky Degrendele (en 11.482 à 62.706km/h) s'était montrée plus rapide que l'Italienne Miriam Vece dans son 16e de finale.

En qualifications samedi matin, Nicky Degrendele avait tourné en 11.321 (à 63.598 km/h), 14e, alors que Shmeleva avait pris la 3e place en 10.959 (à 65.699 km/h) et s'était, elle, directement qualifiée pour les 8es de finale.

Nicky Degrendele, 21 ans, est inscrite aussi dans l'épreuve du keirin à Glasgow, discipline où elle fut couronnée championnat du monde cette année à Apeldoorn aux Pays-Bas.