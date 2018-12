Nibali va doubler Giro et Tour en 2019

Comme en 2016, Vincenzo Nibali participera au Tour d'Italie et au Tour de France en 2019. "J'ai tranché. Je vais disputer les deux courses. Gagner le Giro est le grand objectif de ma prochaine saison", a déclaré le Requin de Messine, 34 ans, lors de la présentation de la formation Bahrain-Merida à Hvar mercredi en Croatie.

La formation Bahrain-Merida déborde d'ambition et a annoncé qu'elle avait conclu un partenariat avec McLaren. Avec Nibali, l'équipe WorldTour possède un coureur ayant remporté les trois grands tours.

En 2016, il a remporté le Tour d'Italie, tout comme en 2013. Nibali a gagné la Grande Boucle en 2014 et la Vuelta en 2010. L'année dernière, l'Italien a fait l'impasse sur le Giro, préférant s'aligner en France et en Espagne, où il n'a pu obtenir aucun résultat. "J'aime le parcours du Giro et du Tour. C'est pourquoi j'ai opté pour ce doublé", a ponctué Nibali, 51 victoires au compteur dont le Tour de Lombardie (2015 et 20174) ou encore Milan-Sanremo (2018).