Nibali, leader d'une solide Bahrain-Merida, "rêve" de s'imposer à Ans

Bahrain Merida a annoncé samedi la composition de son équipe pour la 104e édition de Liège-Bastogne-Liège, la plus vieille course du calendrier cycliste. Dimanche au départ, la formation WorldTour pourra compter sur l'Italien Vincenzo Nibali et ses compatriotes Domenico Pozzovivo et Enrico Gasparotto ainsi que sur les Espagnols Gorka et Ion Izagirre.

Long de 258,5 kilomètres, ce quatrième Monument de la saison offre un parcours compliqué au peloton avec 11 ascensions répertoriées dont les Côtes de la Ferme Libert, de La Redoute, de La Roche-aux-Faucons ou encore celle de Saint-Nicolas. "Je pense que certains vont tenter leur chance de plus loin comme lors des deux dernières courses (Amstel Gold Race et Flèche Wallonne, NDLR) pour ainsi anticiper la bataille finale", a expliqué l'Espagnol Joaquim Rodriguez, ambassadeur de l'équipe.

"L'équipe arrive à Liège dans une spirale positive", a dit Brent Copeland, manager général. "Nous avons tous beaucoup travaillé et je pense que nous sommes fin prêts. Beaucoup de nos coureurs peuvent s'illustrer comme les frères Izagirre, Visconti et Gasparotto, sans oublier Vincenzo Nibali, qui prendra le départ avec l'ambition de s'imposer."

Le Requin de Messine disputera La Doyenne pour la 13e fois de sa carrière. "J'ai toujours rêvé de lever les bras ici", a déclaré l'Italien de 33 ans, 2e en 2012. "Il faudra être dans un très bon jour pour s'imposer au terme d'une course qui paraît, cette année, davantage favorable aux grimpeurs comme moi."

Nibali pourra s'appuyer sur Ion Izagirre, 5e en 2017, Gasparotto, 3e du dernier Amstel, et Pozzovivo, deux fois dans le top 10 à l'arrivée de Liège-Bastogne-Liège et très en vue cette semaine sur les routes du Tour des Alpes, où il a terminé à la 2e place finale.

La sélection:

Vincenzo Nibali (Ita), Domenico Pozzovivo (Ita), Giovanni Visconti (Ita), Gorka Izagirre (Esp), Ion Izagirre (Esp), Franco Pellizotti (Ita), Enrico Gasparotto (Ita)