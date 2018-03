Nibali gagne Milan-Sanremo en solo dans un final haletant, Roelandts 5ème

L'Italien Vincenzo Nibali (Bahrain Merida) s'est imposé dans le premier 'monument' du cyclisme de la saison. Il a remporté la 109e édition de Milan-Sanremo. Samedi, il s'est échappé dans le célèbre Poggio et a résisté jusqu'au bout au retour du peloton. Il s'est imposé sur la célèbre Via Roma à la manière du recordman de victoires de l'épreuve Eddy Merckx, lauréat à sept reprises entre 1966 et 1976, au terme de la plus longue course d'un jour de l'année (291 km). Il a devancé l'Australien Caleb Ewan (Muitchelton-Scott) et le champion de France Arnaud Démare (groupama-FDJ), classés tous dans le même temps.

Jurgen Roelandts (BMC) a fini premier Belge en 5e position. Jasper Stuyven (Trek-Sagafredo) a pris la 10e place.

La course s'est jouée comme souvent en tout fin d'épreuve. Tous les favoris s'apprêtaient à aborder groupés le célèbre Poggio qui a si souvent fait pencher la décision. C'est alors que Mark Cavendish a été victime d'une chute spectaculaire sur un îlot directionnel mal indiqué. Il s'en suivit une certaine confusion dans le peloton.