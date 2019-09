Neilands surprend les Belges Stuyven et De Buyst et s'adjuge le Grand Prix de Wallonie

Krists Neilands - © ERIC LALMAND - BELGA

Neilands surprend les Belges De Buyst et Stuyven et s'adjuge le Grand Prix de Wallonie - Cyclisme -... Le Letton Krists Neilands (Israel Cycling Academy) s'est adjugé ce mercredi la soixantième édition du Grand Prix de Wallonie, disputé sur la distance de 205,9 kilomètres entre Blegny et la Citadelle de Namur.