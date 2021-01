RTBF. be/sport vous propose de suivre les courses féminines et masculines des championnats de Belgique de cyclocross. Le National 2021 se déroule à Meulebeke sur un parcours du Berencross, revu, corrigé et corsé pour l’occasion. Sanne Cant a tenu son rang chez les dames et Wout van Aert est le grand favori chez les hommes.

Réputé pour ses multiples virages et ses courbes, il n’était pas vraiment favorable à Wout van Aert. Mais le tracé a été modifié pour accueillir ce "National". Et les changements (bosses supplémentaires et une portion de sable) ne sont pas pour déplaire au jeune papa de Jumbo-Visma. "Ce n’est plus le terrain de jeu du passé", souligne Sven Nys. "Il y a suffisamment de secteurs où Wout peut utiliser sa puissance. Il est donc le grand favori pour moi."



Imbattable Wout van Aert ?



Et pas seulement pour Nys, tous ses adversaires le pointent comme le candidat N.1 à un maillot noir-jaune-rouge qu’il pourrait endosser pour la 4e fois. "S’il a une super journée comme à Termonde, je ne vois pas qui peut le battre, mais s’il est un peu moins bon, comme à Hust ou à Baal, on peut lui rendre les choses difficiles", glisse Eli Iserbyt, toujours diminué par sa blessure au coude. Michael Vanthourenhout et Toon Aerts peuvent espérer une médaille, et dans un grand jour peut-être la plus haute marche du podium. Laurens Sweeck est en moins bonne forme ces dernières semaines. "J’aurai vraiment besoin d’une super journée", reconnaît le champion en titre. "Pour l’instant, ça ne se passe pas vraiment comme je le voudrais." Les outsiders pour une médaille sont Quinten Hermans et Gianni Vermeersch.