National Cyclocross : Wout Van Aert champion de Belgique pour la 4e fois, passe de 12 pour Sanne Cant

Sanne Cant s'offre un 12e titre consécutif - Championnat de Belgique de Cyclocross 2021 -... Chez les dames, Sanne Cant a tenu son rang en remportant son douzième titre consécutif ! Une victoire incontestable qui sauve la saison de la Belge, qui n'avait pas encore empoché le moindre succès. Lotte Kopecky est la seule à avoir inquiété Cant, en négociant mieux la portion de sable dans une majorité des tours. Alicia Franck complète le podium d'une course qui s'est déroulée sur un léger tapis de boue, après que le soleil bien présent, ait fait fondre la couche de gel.