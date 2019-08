Nathan Haas rejoint Cofidis

L'Australien Nathan Haas quitte Katusha Alpecin pour Cofidis. Il s'est engagé pour deux ans avec la formation française, a indiqué cette dernière vendredi.

Nathan Haas, 30 ans, a cumulé trois saisons chez Garmin (2012-2014), deux chez Dimension Data (2016-2017) avant de signer pour l'équipe Katusha en 2018.

L'Australien, qui se définit comme un "rouleur", vise les classiques ardennaises, notamment l'Amstel Gold Race, dont il a pris la 4e place en 2017.

"Forcément, j'ai très envie de participer à l'Amstel Gold Race et de faire les classiques ardennaises. Mais je souhaite aussi et avant tout me mettre au service de l'équipe, et notamment d'Elia (Viviani), afin de l'aider à décrocher de nouveaux succès", déclare Haas.