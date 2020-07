Nairo Quintana renversé par une voiture à l'entraînement

Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) a été victime d’un accident à l’entraînement. Le grimpeur a été renversé par une voiture chez lui en Colombie.



"Nairo Quintana a été percuté par un véhicule à l’entraînement, nous vous donnerons dès que possible de plus amples informations sur son état de santé", a tweeté sa formation.



L’ancien vainqueur du Giro et de la Vuelta est touché au niveau du genou. "Le genou a tapé en touchant le sol", a confié son directeur sportif Emmanuel Hubert à L’Equipe. Il va désormais passer des examens médicaux pour déterminer l’étendue des dégâts.



Nairo Quintana doit participer, comme son frère Dayer, à la deuxième étape du Tour de France virtuel, ce dimanche, sa reprise officielle en compétition est programmée début août (7 au 9) au Tour de l’Ain.