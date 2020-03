Nairo Quintana espère qu'on pourra vite penser à nouveau au vélo

Nairo Quintana, 30 ans, a décroché samedi son cinquième succès de la saison. Le Colombien d'Arkéa Samsic s'est montré le plus fort de la dernière étape de Paris-Nice samedi et espère à présent rentrer chez lui aussi vite que possible.

Après avoir gagné une étape et la victoire finale tant au Tour de la Provence qu'à celui des Alpes Maritimes et du Var, Quintana s'est adjugé samedi la dernière étape de Paris-Nice. Après avoir démarré à 4 km de l'arrivée, il est revenu sur Thomas De Gendt puis l'a déposé. "J'ai donné tout ce que j'avais", a expliqué Nairo Quintana dans l'interview flash. "Peut-être même un peu plus car il semble que nous n'allons plus courir pendant un long moment. J'étais très motivé pour être ici. Mes équipiers ont travaillé dur pour reprendre l'échappée et m'aider à gagner."

Vu sa forme, Quintana était venu à Paris-Nice avec des ambitions au général, mais une chute et une bordure à un moment lui ont fait perdre de précieuses secondes. Il finit 6e du général à 1:30 du vainqueur, l'Allemand Maximilian Schachmann. "Cette chute dans le vent m'a coûté un bon classement", a-t-il reconnu. "Mais cette victoire fait du bien et est un cadeau pour tous ceux qui m'ont aidé."

C'est déjà sa cinquième victoire de la saison. "Mais il y a des choses plus importantes dans la vie", a relativisé le coureur. "J'espère pouvoir rentrer aussi vite que possible en Colombie, dans ma famille. J'espère que la situation dans le monde va s'améliorer par rapport au coronavirus et que nous allons pouvoir penser au vélo."