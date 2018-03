Naesen : "Ma blessure ? Un simple coup dans la carrosserie"

Oliver Naesen (AG2R-La Mondiale) s'est testé une dernière fois ce vendredi midi avant le Tour des Flandres. "Ce n'est qu'un coup dans la carrosserie, je suis encore assez fort pour faire quelque chose dimanche", a indiqué Naesen en conférence de presse. Tombé mercredi lors d'A travers la Flandre et blessé au genou droit, le champion de Belgique a annoncé jeudi qu'il serait au départ du Ronde.

"Je me suis testé de manière plus intensive ce vendredi. Les petits efforts ne me font pas peur, c'est surtout sur le long terme que je crains pour mon genou gauche, mais je ne panique pas."

Oliver Naesen a été contraint à l'abandon mercredi lors d'A Travers la Flandre, ce qui n'arrive pas souvent. "C'est vrai, je ne suis pas un coureur qui abandonne facilement, mais c'était autre chose mercredi. Je me suis vraiment fait mal et j'ai craint le pire pour dimanche. C'est pour cela que j'ai appuyé précipitamment sur mes freins. Cela ne me ressemble pas", a poursuivi Naesen, 27 ans. "Mais ça va de mieux en mieux. Jeudi la douleur était déjà moins pénible et aujourd'hui, c'est encore mieux. J'espère ne pas rencontrer de difficultés durant ce Tour des Flandres qui est une course extrêmement compliquée."

La lutte pour la victoire finale dimanche va être très serrée, selon Naesen. "Je peux d'emblée vous donner un paquet de coureurs qui ont une chance de victoire à Audenarde. Peter Sagan, Greg Van Avermaet, Sep Vanmarcke, Tiesj Benoot, Philippe Gilbert, Jasper Stuyven, il y a l'embarras du choix. C'est peut-être la première fois qu'il y a autant de possibilités. Où est-ce que je me situe ? Quelque part entre eux, mais je dois suivre le bon groupe et rester attentif toute la course. Je démarre à Anvers avec le plein de confiance."