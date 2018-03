Naesen et Vandenbergh avec AG2R à Milan-San Remo

Oliver Naesen et Stijn Vandenbergh sont les deux coureurs belges de l'équipe AG2R La Mondiale à disputer Milan-San Remo samedi, a annoncé la formation française mardi. Les 5 autres coureurs sont français. Naesen, qui disputera Milan-San Remo pour la première fois, sera l'un des trois coureurs protégés pour jouer un rôle dans la Primavera avec Alexis Vuillermoz, 8e de Paris-Nice, et Tony Gallopin.

"Avec 300km, Milan-San Remo est une course d'usure, au scénario souvent répétitif, a commenté Didier Jannel, le directeur sportif. Une échappée se développe mais cela se joue dans le Poggio. Il faut s'économiser le plus possible pour faire l'effort au bon moment. Nous aurons trois coureurs protégés : Naesen, Vuillermoz et Gallopin. Les deux premiers découvrent la Primavera. Oliver est en forme avant d'entrer dans les classiques flandriennes. Alexis a prouvé sa condition dans Paris-Nice. Tony connait la course. Après avoir été malade en début de Paris-Nice, il a montré lors des dernières étapes qu'il s'était remis et il a des références solides sur les classiques. Tout le groupe est motivé et chacun sera prêt à se mettre à plat ventre pour le collectif".

AG2R La Mondiale s'alignera avec Alexis Gougeard (Fra), Oliver Naesen, Alexis Vuillermoz (Fra), Tony Gallopin (Fra), Cyril Gautier (Fra), Stijn Vandenbergh et Clément Venturini (Fra) qui remplace Matteo Montaguti initialement prévu. Mais l'Italien a chuté dans la 2ème étape de Tirreno Adriatico et a dû abandonner deux jours plus tard. Il souffre d'une déchirure du vaste interne droit et doit s'arrêter quelques jours.