Naesen, 3ème du GP E3 l'an dernier : "Je veux lutter pour la victoire"

Oliver Naesen (AG2R), champion de Belgique, sera évidemment au départ du GP E3 Harelbeke vendredi. Troisième en 2017 derrière Greg Van Avermaet et Philippe Gilbert, le Belge a des ambitions. "Je veux lutter pour la victoire", a déclaré le leader de l'équipe française AG2R La Mondiale.

Naesen n'a pas encore été à la fête en 2018. "C'est un peu le lot de tous les favoris, a-t-il dit en conférence de presse jeudi à Nazareth. L'année dernière, nous savions qui était en forme ou pas. Cette saison, on a assisté à beaucoup de sprints. Milan-San Remo ne m'a pas fait forte impression, tout s'est vraiment accéléré dans les deux dernières heures, c'était un peu frustrant. Je suis content d'arriver sur des courses qui me conviennent."

"Je signerai volontiers pour le même résultat que l'année dernière mais je pense que je suis meilleur qu'en 2017. J'ai remarqué ça à de petits détails. Je veux animer les fins de courses, lutter pour le podium et davantage encore si c'est possible. Je me sens très bien et je suis en bonne santé, j'espère être épargné par la malchance", a ajouté Naesen, 27 ans.

Le champion de Belgique pourra compter sur Stijn Vandenbergh, qui roulera son 10ème GP E3 vendredi. "J'espère pouvoir aider Oliver le plus longtemps possible, a-t-il avancé jeudi. Obtenir un bon résultat personnel serait évidemment un plus", a ajouté Vandenbergh, victime d'un petit refroidissement après Milan-San Remo.

Quatrième en 2014, le Belge de 33 ans est impatient d'entamer les classiques flandriennes. "Je retrouve peu à peu mon niveau après ma pneumonie l'année dernière. Je suis motivé à l'idée d'entamer les trois semaines les plus importantes de ma saison."