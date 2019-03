Naesen, 2ème de la Primavera: "C'est incroyable pour moi, mon premier podium dans un Monument"

Surprenant deuxième de la Primavera, Oliver Naesen (AG2R La Mondiale) était très heureux de son Milan-Sanremo (WorldTour) qu'il a terminé dans la roue de Julian Alaphilippe samedi sur la Via Roma.

"C'est incroyable pour moi, c'est mon premier podium dans un Monument. Je vais le savourer et cela me donne énormément de confiance", a confié Oliver Naesen, 28 ans, à l'arrivée surfant sur sa bonne forme déjà démontrée à Paris-Nice.

La première place s'est joué à peu de choses, mais pas question d'avoir des regrets pour Oliver, conscient que le plus fort l'a emporté. "C'est quelque chose d’extraordinaire. Je vois juste devant moi qu'il va gagner Milan-Sanremo, je fais tout ce que je peux mais je n'arrive pas à le passer. C'est une sensation que je ne vais pas vite oublier."

"Oui, j'avais une chance au sprint, mais Julian Alaphilippe était intouchable aujourd'hui. Il était le plus fort dans le Poggio, il a lancé le sprint de loin avec un vent de face assez fort et il a gagné contre des gars comme Kwiatkowski, Sagan, Trentin. Pour sûr, il mérite sa victoire. C'est une course qui va me donner beaucoup de confiance, parce que j'y étais aussi très à l'aise. J'étais déjà confiant de pouvoir réaliser un top-10, je rêvais même d'un podium. Je vais prendre ce résultat avec moi pour les classiques en Belgique."