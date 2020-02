Nacer Bouhanni s'adjugeant la 1re étape du Tour de la Provence, Timothy Dupont 7e

Nacer Bouhanni a remporté la première étape du Tour de La Provence (2.Pro), jeudi. Au terme de 149 km entre Châteaurenard et Saintes-Maries-de-la-Mer, le Français de la formation Arkéa Samsic s’est imposé au sprint devant les Italiens Jakub Mareczko (CCC) et Giacomo Nizzolo (NTT). Timothy Dupont (Circus-Wanty Gobert) a pris la septième place.

Les Français Romain Combaud (Nippo Delko One Provence) et Louis Louvet (St Michel-Auber93), le Suisse Johan Jacobs (Movistar) et le Britannique Charlie Quarterman (Trek-Segafredo) ont été les aventuriers du jour. Ils ont été repris à 3 km de l’arrivée.

Au sprint, Mareczko semblait bien parti pour s’imposer après être sorti en tête du dernier virage aux 150 mètres, mais Bouhanni l’a dépassé dans les derniers mètres pour s’offrir, à 29 ans, la 67e victoire de sa carrière, la deuxième de la saison. Bouhanni, qui évolue depuis cette saison sous le maillot d’Arkéa Samsic, avait mis fin à une disette d’un et demi en s’adjugeant la semaine passée la 4e étape du Tour d’Arabie saoudite. Bouhanni s’empare au passage du maillot de leader du général.

Vendredi, la deuxième étape reliera Aubagne à La Ciotat (174,9 km). Le Tour de La Provence s’achèvera dimanche. L’Espagnol Gorka Izagirre (Astana) est le vainqueur sortant.