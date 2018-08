Movistar accueille Carlos Verona, son premier renfort pour 2019

L'équipe cycliste Movistar a annoncé jeudi avoir réalisé son premier transfert pour la saison 2019. En effet, l'Espagnol Carlos Verona arrive en provenance de Mitchelton-Scott et a signé un contrat de deux saisons.

Verona, 25 ans, a porté les couleurs de l'équipe belge Quick-Step entre janvier 2013 et août 2016 avant d'opter pour Mitchelton-Scott. Le grimpeur madrilène va donc rejoindre le Colombien Nairo Quintana et ses compatriotes Mikel Landa et Alejandro Valverde.

Cette saison, il a terminé 2e du GP Miguel Indurain derrière Valverde et a également remporté les classements de la montagne au Tour du Pays basque et au Tour des Fjords.